Speciale scuola: Tunisia, Covid, medici lanciano l'allarme, 3 mila bambini contagiati in una settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 3 mila i bambini contagiati dal Covid-19 in Tunisia nel giro di appena una settimana, numero considerato elevato. Lo ha detto in una dichiarazione alla stampa Mohammad al Douagi, capo del dipartimento pediatrico dell'ospedale militare, aggiungendo: "Dall'emergere dell'epidemia, lo scorso marzo, abbiamo registrato 20 mila casi positivi tra i bambini, il che ci ha spinto a lanciare l'allarme". Al Douagi ha detto anche: "Non chiediamo di rinviare il ritorno a scuola, ma chiediamo una buona preparazione attraverso una chiara strategia". Il medico ha inoltre sottolineato la necessità di vaccinare tutti gli educatori e dirigenti per proteggere studenti e bambini. Il funzionario tunisino ha chiesto una licenza per vaccinare i bambini di età superiore ai 12 anni, dicendo: "I pediatri saranno mobilitati per vaccinare i bambini, se lo Stato fornirà le vaccinazioni". La situazione epidemiologica nel Paese nordafricano è peggiorata, nelle ultime settimane, registrando record giornalieri di casi di contagi e decessi, con il tasso di positività che non scende sotto il 30 per cento aumentando così il rischio di un collasso del sistema sanitario. (Res)