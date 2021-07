Speciale scuola: Costa, lezioni in presenza una priorità del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritorno a scuola in presenza "è stata sin da subito una priorità per il governo Draghi". Lo dichiara, in una nota, il sottosegretario di Stato alla Salute, Andrea Costa, commentando la lettera inviata dal Generale Figliuolo alle Regioni, contenente le disposizioni per il completamento dell’immunizzazione del personale scolastico e universitario. "Non possiamo più pensare - afferma Costa - di far ripartire il prossimo anno scolastico senza i nostri studenti in classe. Per fare ciò il personale docente e non docente deve essere vaccinato. Così come i nostri giovani". La linea dell'esecutivo "è chiara e condivisa ed è per questo che abbiamo chiesto alle Regioni di dare priorità alle somministrazioni nei confronti degli alunni dai 12 anni in su e di comunicare entro il prossimo 20 agosto - conclude il sottosegretario - le mancate adesioni da parte del personale scolastico alla campagna di vaccinazione". (Com)