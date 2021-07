© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge, per l’anno scolastico 2021/2022, nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022, secondo i calendari definiti dalle commissioni d’esame insediate presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie. Lo stabilisce il calendario scolastico emanato in un'ordinanza dal ministero dell'Istruzione. (Com)