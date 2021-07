Speciale scuola: Regione Lazio, inaugurati a Priverno teatro comunale e museo della matematica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad appena 100 metri dal Teatro Comunale, si trova il Museo della Matematica di Priverno che riapre le porte al pubblico grazie a un ulteriore finanziamento regionale nell’ambito dell’Avviso pubblico 2019 per la Valorizzazione dei Luoghi della Cultura del Lazio. Il progetto, a cura della Fondazione Il Giardino di Archimede, ha visto un investimento regionale di oltre 188 mila euro per l’allestimento e messa a norma di questo nuovo spazio espositivo all’intero di Palazzo San Giorgio, splendido bargello del XIII secolo. Lo spazio ospiterà tantissime attività, con un’attenzione particolare al mondo della scuola, per la diffusione della cultura matematica e storico-matematica come esposizioni, laboratori ed eventi dedicati a grandi e bambini che avvicinino il pubblico a una materia considerata troppo spesso arida e astratta. Il Museo della Matematica va ad affiancare gli altri due spazi museali cittadini, quello archeologico e quello medievale, e il Parco Archeologico dell’antica città romana di Privernum. (Com)