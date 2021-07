© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri di cuore al Presidente Sergio Mattarella per i suoi 80 anni. Un uomo dello Stato dalle grandi doti umane e morali, un esempio per tutti noi". Lo scrive su Twitter il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, per gli 80 anni del capo dello Stato. (Rin)