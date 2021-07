El Salvador: presunto riciclaggio, spiccato ordine di cattura per ex presidente Sanchez Ceren

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura di El Salvador ha disposto un ordine di cattura nei confronti dell'ex presidente Salvador Sanchez Ceren e arrestato cinque ex funzionari del partito un tempo di maggioranza, Frente Farabundo Martì para la Liberacion nacional (Fmln). Per tutti il reato ipotizzato è quello di ricicilaggio di denaro sporco compiuto durante il governo dell'ex presidente Mauricio Funes (2009-2014), quando Sanchez Ceren esercitava le funzioni di vice. In arresto risultano al momento l'ex ministra della Salute, Violeta Menjivar, la ex viceministra della Scienza e della tecnologia, Erlinda Handal, l'ex viceministro dell'Agricoltura, Hugo Flores, l'ex ministro delle Finanze, Carlos Caceres e l'ex deputato Calixto Mejia. Ma altri ordini di cattura sono stati disposti nei confronti dell'ex ministro delle Opere pubbliche, Gerson Martinez, l'ex ministra dell'Ambiente, Lina Pohl, e l'ex ministro dell'Agricoltura, nonché presidente della Commissione esecutiva portuale autonoma (Cepa), José Guillermo Lopez. (segue) (Mec)