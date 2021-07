Uganda: Tokyo 2020, rimpatriato l'atleta che era scomparso in Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sollevatore di pesi ugandese Julius Ssekitoleko, scomparso da un campo di allenamento preolimpico nel Giappone occidentale dove si stava allentando in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020, è stato riportato a casa poche ore prima dell'inizio ufficiale dei Giochi. Ssekitoleko, ha affermato il portavoce della polizia Charles Twino, è attualmente detenuto presso il quartier generale della polizia dell'Uganda per determinare se abbia commesso o meno un crimine. Ha lasciato il campo una settimana fa ed è stato poi trovato dalle autorità mentre comprava un biglietto ferroviario. La madre di Ssekitoleko, la moglie incinta e i funzionari del governo che si erano recati all'aeroporto di Entebbe, in Uganda, per incontrarlo venerdì mattina non hanno avuto l'opportunità di salutarlo al suo arrivo. In un comunicato, il ministero degli Esteri ha affermato che l'atleta è stato "riabilitato" e che il governo "lo aiuterà a capire come tali atti di cattiva condotta non riguardino solo lui come atleta, ma anche altri atleti nel settore sportivo e la nazione in generale". Quando è scomparso, Ssekitoleko aveva lasciato un biglietto dicendo che voleva rimanere in Giappone per lavorare. (Res)