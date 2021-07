Riforme: Baldelli (FI), Parlamento ha un anno e mezzo per autoriformarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il taglio dei parlamentari "è stato un errore. Non mi aspetto che qualcuno lo ammetta e faccia marcia indietro, ma almeno si smetta di fare finta di nulla e si parta con riforme correttive capaci di proteggere funzionalità e rappresentatività del Parlamento". Lo scrive su Twitter Simone Baldelli, vicepresidente dei deputati di Forza Italia e componente della Giunta per il regolamento di Montecitorio. In una intervista a "Il Giornale", Baldelli approfondisce il tema, spiegando che la conseguenza del taglio dei parlamentari sarà un Parlamento "azzoppato nella rappresentanza": "avremo ampie zone dove non ci sarà l'eletto dell'opposizione, e nella funzionalità" perché "rischiamo un pericoloso ingolfamento del sistema parlamentare, specie al Senato". "A me - prosegue - preoccupa l'idea di un Parlamento debole in una fase di emergenza sanitaria, economica e sociale come questa". (segue) (Rin)