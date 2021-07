Lazio: Regione presenta interventi di riqualificazione per litorale Formia, Gaeta e Minturno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue il tour della Regione Lazio nei Comuni costieri che beneficiano del contributo regionale per interventi di rifacimento dei lungomare, miglioramento dell'accessibilità delle spiagge, realizzazione di piste ciclabili e pedonalizzazioni con incremento degli spazi verdi pubblici. Si tratta di azioni che verranno realizzate da 15 Comuni del litorale laziale attraverso i fondi del bando regionale "Piano degli investimenti straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale" che sono stati assegnati ai 14 progetti vincitori (uno verrà realizzato congiuntamente da due Comuni). (segue) (Com)