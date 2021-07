Lazio: Regione presenta interventi di riqualificazione per litorale Formia, Gaeta e Minturno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qualità, accessibilità, fruibilità per lo sviluppo locale e turistico" è il titolo del primo incontro che si è svolto questa mattina a Minturno, presso lo stabilimento balneare "Lido i Delfini" e a cui hanno partecipato, tra gli altri, l'assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università e Ricerca, Start-Up e Innovazione della Regione Lazio, Paolo Orneli, il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, e il dirigente Area Misure per lo Sviluppo Economico, Territorio, Litorale e aree urbane, Direzione Regionale Sviluppo Economico, Paolo Alfarone. (segue) (Com)