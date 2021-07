Lazio: Regione presenta interventi di riqualificazione per litorale Formia, Gaeta e Minturno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intervento prevede il restyling del parco "Josemaria Escrivà" in località Recillo, un luogo di aggregazione per tutta la comunità di Minturno e per i turisti, che presenta notevoli potenzialità di sviluppo grazie alla riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'area e all'ampliamento della qualità e quantità dei servizi realizzati con questo progetto. Un progetto che prevede, oltre al potenziamento dei percorsi pedonali del lungomare, anche: aree relax, fitness e per attività ludiche, nuove piantumazioni di essenze e arredi urbani e uno spazio culturale multifunzionale per manifestazioni ed eventi. L'investimento totale è 930 mila euro, di cui oltre 502 mila da contributo regionale. (segue) (Com)