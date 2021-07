Lazio: Regione presenta interventi di riqualificazione per litorale Formia, Gaeta e Minturno (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un investimento totale 1.787.000 euro, di cui 980 mila da contributo regionale, il progetto del Comune di Gaeta prevede il completamento della passeggiata a mare e la riqualificazione del lungomare e del molo S. Maria nel quartiere Sant'Erasmo e della relativa area di parcheggio. E poi: la sistemazione della banchina antistante piazzale Caboto con l'obiettivo di risolvere i fenomeni di "inondazione" da mare mosso. Completano gli interventi la realizzazione di un parapetto a protezione dei pedoni verso il mare; una pista ciclopedonale, in continuità con quella realizzata sulla porzione di lungomare già riqualificato, il rifacimento delle pavimentazioni e la creazione di un'area relax con palme al molo e l'installazione di vele ombreggianti sulla passeggiata lungo via Bausan. (segue) (Com)