Lazio: Regione presenta interventi di riqualificazione per litorale Formia, Gaeta e Minturno (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riqualificazione complessiva del waterfront di levante è l'obiettivo del progetto su cui il Comune di Formia investe 1 milione di euro, di cui quasi 550 mila da contributo regionale. Gli interventi prevedono: la realizzazione di una passerella ciclo-pedonale con pubblica illuminazione intelligente, la creazione di una piazza, con annessi servizi, come raccordo tra la passerella ciclo-pedonale e il parco pubblico De Curtis dove verrà rifunzionalizzato e razionalizzato il parcheggio, nuovi punti di erogazione d'acqua pubblica e per la raccolta della plastica abbinati, questi ultimi, a sconti per l'accesso a vari servizi. Verranno inoltre create delle zone d'ombra con pensiline fotovoltaiche, messi in sicurezza e valorizzati i reperti di opere murarie romane lungo la spiaggia, installate colonnine di ricarica per auto elettriche e realizzata un'isola ecologica. Completano il progetto il collegamento del sistema dei percorsi ciclo-pedonali con quelli esistenti o programmati e in corso di realizzazione e la realizzazione nella piazza di un'area destinata all'assistenza di primo soccorso e di presidio medico estivo. (segue) (Com)