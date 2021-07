Lazio: Regione presenta interventi di riqualificazione per litorale Formia, Gaeta e Minturno (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'impegno della Regione per il litorale va avanti perché siamo ben consapevoli che l'economia del mare è una risorsa importante, capace di generare ricchezza, lavoro di qualità e innovazione per i territori. I progetti presentati oggi dai Comuni di Minturno, Gaeta e Formia, e che riceveranno un contributo complessivo dalla Regione di oltre 2 milioni di euro, porteranno nuovi importanti servizi e infrastrutture di qualità che miglioreranno l'esperienza dei turisti e il quotidiano dei cittadini durante tutto l'anno. Sono progetti che rientrano appieno nella strategia che la Regione mirata a dare vita a un nuovo modello di sviluppo, più sostenibile, più inclusivo e che guardi al futuro", ha dichiarato in una nota l'assessore regionale Paolo Orneli. (segue) (Com)