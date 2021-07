Lazio: Regione presenta interventi di riqualificazione per litorale Formia, Gaeta e Minturno (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Amministrazione comunale di Gaeta – ha dichiarato il sindaco Cosmo Mitrano – nell'ambito delle politiche di sviluppo locale, ha attuato un programma di interventi finalizzati a riqualificare e valorizzare anche lo splendido lungomare Caboto che, nel centro storico, si congiunge con il Molo S. Maria e si conclude in via Bausan. In tale ottica si inserisce il completamento della passeggiata che non tiene conto soltanto dell'aspetto più funzionale dell'area ma vuole anche raccontare la storia del luogo attraverso uno studio dettagliato della pavimentazione che richiamerà il profilo dei Bastioni di Gaeta. Oltre alla sistemazione delle aree interessate dall'intervento ed il restyling del Molo S. Maria, l'area pedonale sarà attraversata dalla pista ciclabile per incentivare una mobilità sostenibile. Restituiremo quindi alla città una passeggiata dal fascino unico che, protraendosi sul mare attraverso il molo, regala un panorama mozzafiato a 360° che spazia dal Golfo di Gaeta al centro storico di una città che si afferma, a giusta ragione, sempre più una delle mete più ambite dai turisti sia italiani che stranieri". (segue) (Com)