Lazio: Regione presenta interventi di riqualificazione per litorale Formia, Gaeta e Minturno (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il progetto finanziato, l'Amministrazione Comunale di Formia riuscirà a concretizzare un passo significativo e strategico verso l'obiettivo di ristabilire un rapporto di contiguità fisica e funzionale tra la città e il mare, in un contesto di sicurezza e fruibilità e, al contempo, di miglioramento della qualità dell'offerta turistica e ambientale. Il percorso oggetto del bando, in particolare, renderà fruibili tratti di mare che soffrono oggi di una ridotta accessibilità, realizzerà uno spazio pubblico godibile anche al di fuori della stagione estiva, valorizzando le tantissime ricchezze archeologiche presenti lungo il tratto costiero" ha dichiarato il Commissario Straordinario del Comune di Formia Silvana Tizzano. (Com)