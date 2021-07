Ue: Consiglio, accordo su proposte rafforzamento Centro europeo per prevenzione e controllo malattie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Unione europea ha raggiunto un accordo su progetti di proposte per rafforzare il ruolo del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e per modificare una legge dell'Ue sulle minacce alla salute transfrontaliere. Lo si apprende dal Consiglio che ha ricordato che l'Ecdc è un'agenzia dell'Ue per aiutare l'Unione a combattere le malattie trasmissibili. Il regolamento sulle minacce alla salute transfrontaliere mira a garantire una risposta coordinata alle minacce delle malattie trasmissibili, ma anche a quelle di origine chimica, biologica e ambientale. Gli emendamenti alle proposte originali includono un migliore allineamento e coordinamento delle raccomandazioni e delle azioni con l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Gli Stati membri hanno inoltre rafforzato le disposizioni sulla protezione dei dati. I dati personali non saranno trattati o comunicati se non nei casi strettamente necessari per l'adempimento della missione dell'Ecdc o ai fini delle minacce transfrontaliere alla regolamentazione sanitaria. (segue) (Beb)