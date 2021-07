Ue: Consiglio, accordo su proposte rafforzamento Centro europeo per prevenzione e controllo malattie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mandato aggiornato prevede l'istituzione di una task force sanitaria dell'Ue che può, su richiesta, assistere gli Stati membri nella preparazione e nella pianificazione della risposta e nella risposta all'epidemia di malattie trasmissibili. L'Ecdc avrà anche il compito di sviluppare piattaforme digitali per la sorveglianza epidemiologica. La revisione della legislazione sulle minacce transfrontaliere alla salute prevede l'istituzione di un piano per la crisi sanitaria e la pandemia dell'Ue, comprese disposizioni in materia di scambio di informazioni, allarme rapido e gestione del rischio. Gli Stati membri, al momento dell'elaborazione dei loro piani nazionali, collaboreranno tra loro e con la Commissione per cercare la coerenza con il "piano di preparazione e risposta dell'Unione". Secondo le nuove regole previste, la Commissione può riconoscere un'emergenza sanitaria pubblica a livello dell'Ue, innescando così meccanismi per monitorare la carenza di medicinali o attivare il sostegno dell'Ecdc. (Beb)