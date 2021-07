Speciale difesa: Somalia, riprendono operazioni Africom contro al Shabaab, oggi nuovo raid nel Galmudug

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello di martedì scorso è il primo raid che Africom ha condotto in Somalia da quando le forze del commando Usa hanno lasciato il Paese, lo scorso novembre, per trasferirsi in altre basi regionali. L'ultimo raid Usa in Somalia risaliva al 19 gennaio scorso, poco prima che Biden fosse nominato presidente. A dicembre l'allora presidente Donald Trump ha ordinato il ritiro delle truppe statunitensi dalla Somalia nell'ambito di un più ampio ricollocamento delle forze militari Usa. Il mese scorso, tuttavia, il capo del Comando usa per l'Africa (Africom), Stephen Townsend, ha affermato che il dipartimento della Difesa sta considerando di inviare truppe Usa nel Paese del Corno d'Africa, ancora afflitto da una forte instabilità, andando incontro alle richieste di quanti sostengono che un improvviso ritiro abbia reso la missione più rischiosa e complessa. (Res)