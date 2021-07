Speciale difesa: Repubblica Centrafricana, scontri a Bongboto, almeno 13 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di recente l'inviato delle Nazioni Unite e capo della Minusca, Mankeur Ndiaye, ha espresso preoccupazione per le conseguenze negative generate dalla controffensiva militare delle Forze armate centrafricane (Faca) per respingere l'offensiva della Coalizione dei patrioti per il cambiamento (Cpc). "Attualmente stiamo vivendo, nel centro e nel nord-ovest della Repubblica Centrafricana, una guerra asimmetrica con i gruppi armati del Cpc principalmente responsabili di gravi violazioni dei diritti umani", ha affermato Ndiaye in un briefing al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. "Ciò ha portato a una crisi umanitaria senza precedenti con nuove ondate di sfollamento e il 57 per cento della popolazione che ha bisogno di assistenza umanitaria", ha detto l'inviato Onu ai rappresentanti dei 15 Paesi membri, dicendosi rammaricato nel constatare che “il rafforzamento della presenza delle forze di difesa e di sicurezza, nonché il dispiegamento di forze bilaterali e altro personale di sicurezza, percepito dalle popolazioni come una risposta rapida ed efficace alle minacce causate dal Cpc, non sia riusciti a generare l'effetto sperato a favore della protezione delle popolazioni civili". (Res)