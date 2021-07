Speciale difesa: Nigeria riceve primi sei aerei militari A-29 Super Tucano acquistati dagli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nigeria ha ricevuto i primi sei aerei militari A-29 Super Tucano che ha acquistato dagli Stati Uniti per aumentare i suoi sforzi nella lotta alla violenza dei vari gruppi armati che proliferano nel Paese. Gli aerei, si legge in una nota dell'Aeronautica militare, sono i primi di un totale di 12 che sono stati ordinati e sono arrivati ​​ieri nella città settentrionale di Kano, alla presenza del ministro della Difesa, Bashir Magashi, e dei vertici militari. I restanti sei aerei dovrebbero arrivare nel Paese nel mese di ottobre. Gli Stati Uniti, sotto l'allora presidente Donald Trump, hanno siglato un accordo con la Nigeria per la consegna dei velivoli nel 2017, rivitalizzando un accordo congelato dall'amministrazione Barack Obama dopo che l'Aeronautica nigeriana bombardò il campo profughi di Renn, nel nord-est del Paese, provocando la morte di oltre 100 civili. L'ordine - che include migliaia di bombe, razzi e un accordo di manutenzione - è costato 593 milioni di dollari. Gli aerei a elica, che hanno capacità di ricognizione, sorveglianza e attacco, sono stati costruiti in Florida attraverso una partnership tra la brasiliana Embraer e la Sierra Nevada Corp of Sparks, Nevada, di proprietà privata. sono atterrati nella città settentrionale di Kano giovedì pomeriggio. (Res)