Speciale difesa: Cipro-Libano, ministra Difesa Akar in visita a Nicosia, prevista firma memorandum d'intesa

- Il ministro degli Affari esteri cipriota, Nikos Christodoulides, avrà oggi un incontro con la vicepremier e ministra della Difesa del Libano, Zeina Akar, che si recherà in visita ufficiale a Nicosia. Christodoulides, si legge in una nota, avrà inizialmente un incontro in formato ristretto con Akar, con la quale si terranno poi delle consultazioni con la partecipazione delle delegazioni ufficiali dei due Paesi. In quest’occasione ci si scambieranno delle opinioni su questioni attinenti alle relazioni bilaterali e al rafforzamento della cooperazione bilaterale in una serie di settori specifici, ma anche sugli sviluppi della questione di Cipro a seguito delle ultime azioni provocatorie della Turchia relative alla spiaggia di Varosha, oltre che sulla situazione in Libano e su questioni regionali di interesse comune. A dell’incontro, Christodoulides e Akar firmeranno un memorandum d’intesa sulla cooperazione nel settore energetico, che stabilisce il quadro generale per il rafforzamento della collaborazione fra i due ministeri competenti in materia. (Gra)