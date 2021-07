Tunisia: Ennahda pubblica foto di Ghannouchi per dimostrare guarigione da Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito islamista tunisino Ennahda ha pubblicato una serie di foto del suo leader e presidente del parlamento, Rached Ghannouchi, intento a leggere il giornale di oggi “Al Shorouk” nella sua abitazione. Lo rende noto l’emittente televisiva “Nessma tv”, secondo la quale le foto sono state pubblicate in risposta a voci circolate sui social network relative al peggioramento delle condizioni di salute di Ghannouchi che, secondo le indiscrezioni, sarebbe stato ancora ricoverato all’ospedale militare. Il leader di Ennahda è risultato positivo ai test per rilevare l'infezione di Covid-19 il 13 luglio, e la scorsa settimana è stato ricoverato all’ospedale militare per essere dimesso nella giornata di ieri. (Tut)