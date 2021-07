Roma 2021: Michetti incontra presidente ordine psicologi Lazio "a cittadini serve aiuto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina il candidato sindaco di Roma Enrico Michetti ha incontrato il presidente dell’ordine degli psicologi del Lazio, Federico Conte, proseguendo così negli incontri di ascolto delle varie professioni della Capitale. "Va sottolineata l'importanza fondamentale della figura dello psicologo per affrontare diffuse forme di disagio che si registrano nella società”, ha detto Michetti a margine dell'incontro. "Soprattutto - ha aggiunto - in seguito alle forti problematiche acuite dalla pandemia, va garantita a tutti i cittadini, indipendentemente dalle possibilità economiche dei singoli, la possibilità di accedere a cure e assistenza. Per questo, ci vogliono più psicologi nel Ssn, ci vogliono psicologi sui luoghi di lavoro, nelle scuole. Investendo sulla psicologia, abbiamo un enorme ritorno sulla salute dei cittadini, sulla crescita personale, sulla capacità di resilienza". (Com)