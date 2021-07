Rifiuti: Ama, domenica raccolta straordinaria di ingombranti e elettronici in municipi VI, XII e XIII

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora una mattinata all’insegna della sensibilizzazione ambientale e della corretta raccolta e differenziazione di tutte le tipologie di rifiuti. Domenica 25 luglio Ama metterà nuovamente a disposizione dei cittadini alcune postazioni su strada straordinarie presso cui conferire gratuitamente rifiuti ingombranti, elettrici ed elettronici ed altre tipologie non conferibili nei cassonetti. Verranno coinvolti nell’iniziativa i municipi VI, XII e XIII. Lo comunica Ama Spa in una nota. (segue) (Com)