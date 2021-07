Rifiuti: Ama, domenica raccolta straordinaria di ingombranti e elettronici in municipi VI, XII e XIII (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’appuntamento per i cittadini è alle ore 08:00 in via Ambrogio Necchi (area parcheggio Metro C fermata Grotte Celoni – municipio VI), in via San Giovanni Eudes (angolo via della Pisana - municipio XII) e in via Nuova delle Fornaci (area parcheggio, municipio XIII). Per l’occasione, verranno posizionati veri e propri “centri di raccolta mobili”, oltre a contenitori ad hoc per i materiali più voluminosi, presso cui si potranno consegnare alcuni di quei rifiuti normalmente accolti anche presso i centri di raccolta aziendali fissi. I privati cittadini potranno infatti conferire materiali ingombranti (fino a 0,5 metri cubi di volume), legno, metallo, apparecchiature elettriche ed elettroniche (frigoriferi, condizionatori, lavatrici, monitor/tv, telefonini, parti di pc, ecc.), cartucce di stampanti, pile e batterie al piombo esauste, lampadine, neon, contenitori con residui di vernici e solventi, oli vegetali esausti, ecc. (segue) (Com)