Rifiuti: Ama, domenica raccolta straordinaria di ingombranti e elettronici in municipi VI, XII e XIII (3)

- Ama ricorda che per disfarsi gratuitamente dei rifiuti ingombranti, elettrici, elettronici e di tutti quei materiali che, per dimensioni e tipologia, non devono essere assolutamente conferiti nei cassonetti stradali è possibile ricorrere anche ai Centri di Raccolta aperti tutti i giorni e al servizio “RiciclaCasa” per il ritiro a domicilio. Il servizio prevede il prelievo al piano stradale per i materiali fino a 2 metri cubi di volume e viene fornito dal lunedì al sabato su appuntamento, tramite il ChiamaRoma 060606 o collegandosi sul sito web www.amaroma.it. Al momento della prenotazione, viene richiesto il codice utente riportato in alto a destra nella bolletta della tariffa rifiuti. Grazie ad un’importante novità, recentemente introdotta al momento di prenotare il servizio sul sito web ,ora è possibile anche selezionare in autonomia i materiali da consegnare, oltre che scegliere giorno e orario del ritiro. Tutte le informazioni sul corretto conferimento dei rifiuti ingombranti sono disponibili sul sito web dell’azienda. (Com)