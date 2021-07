Migranti: eurodeputate Lega, hotspot Lampedusa vicino a collasso, Ue cambi rotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'hotspot di Lampedusa è vicino al collasso e, con il fallimento della politica dei ricollocamenti promossa da Bruxelles, serve un cambio di rotta, con l'istituzione di centri di identificazione nella sponda sud del Mediterraneo. Lo hanno detto le europarlamentari della Lega Susanna Ceccardi, Francesca Donato, Annalisa Tardino, a margine del sopralluogo che hanno svolto oggi all'hotspot di Lampedusa. "Nonostante gli sforzi immani delle forze dell'ordine, dei volontari e di chi quotidianamente presta servizio, l'hotspot di Lampedusa è vicino al collasso, con oltre mille ospiti in una struttura che può tenerne 250, con continui sbarchi di clandestini: la situazione immigrazione nel Mediterraneo è fuori controllo", hanno dichiarato. "Questo è inaccettabile, il contrasto all'immigrazione clandestina e la difesa dei confini europei non possono essere interamente sulle spalle dei cittadini di Lampedusa e dello Stato italiano, dall'Ue servono interventi immediati per porre rimedio a questa vergogna che va avanti da troppi anni", hanno aggiunto. (segue) (Beb)