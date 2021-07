Lavoro: Masucci (Fit Cisl Lazio), assunzioni in Just eat punto di partenza, rider non è lavoretto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'assunzione di più di mille rider con contratto subordinato a Roma e a tempo indeterminato può rappresentare una pietra miliare importante per un cambio di paradigma: lavoro subordinato significa ferie pagate, diritto alla malattia, garanzia dello stipendio. Quanto pattuito è un punto di partenza, per una diversa narrazione rispetto ad uno degli ambiti più sensibili e discussi della cosiddetta 'Gig economy'. Siamo convinti che il benessere delle aziende e quello dei lavoratori possa essere conciliato e migliorato quotidianamente, con uno sforzo comune da parte di tutti". E' quanto dichiara il Segretario Generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci, aggiungendo che "siamo molto attenti a recepire sul territorio le esigenze e istanze dei rider, ancora di più da quando abbiamo aperto uno spazio rider all'interno della 'Stazione Lavoro', il nostro rifugio su strada per i lavoratori fragili. E lo ripetiamo, il mestiere del rider non è più soltanto un 'lavoretto': secondo le nostre stime, complice la pandemia, il numero di persone che basano la loro sussistenza su questa attività è aumentato, così come è aumentata l'età media degli addetti a un settore in cui va progressivamente ampliato il sistema di tutele. Parallelamente alle azioni negoziali e contrattuali, è anche importante che si diffonda una cultura del consumo consapevole in cui all'attenzione per il prodotto si aggiunga anche là sostenibilità del lavoro che c'è dietro l'attività di consegna". (Com)