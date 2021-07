I fatti del giorno - Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Violenza donne: Raggi, realizzata casa accoglienza a Roma in immobile confiscato - "Mettiamo in campo azioni concrete contro la violenza sulle donne. Abbiamo realizzato una nuova casa di accoglienza per donne e bambini, a nord della città, in un immobile confiscato alla criminalità organizzata". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Nasce così un nuovo punto di riferimento, che si aggiunge alle altre tre case di semiautonomia e ai cinque appartamenti in cohousing che abbiamo aperto negli ultimi anni per dare ospitalità a donne vittime di maltrattamenti, insieme a una casa rifugio per accoglierle anche in situazioni di emergenza. Abbiamo investito con forza nell’apertura di queste nuove strutture di ascolto e accoglienza sul territorio cittadino. Penso anche ai nuovi centri antiviolenza, luoghi fondamentali per intercettare le richieste di aiuto e offrire alle donne consulenze e supporto: ne abbiamo già inaugurati otto ed entro la fine dell’anno ne avremo quasi uno a Municipio. Risultati tangibili e aiuti concreti per le donne che subiscono violenza, a cui come Amministrazione e come Comunità dobbiamo continuare a far arrivare un messaggio chiaro: nessuna è sola. Ringrazio le assessore Veronica Mammì, Linda Meleo e Valentina Vivarelli, i Dipartimenti coinvolti, l’ente gestore e tutti coloro che hanno contribuito", conclude la prima cittadina di Roma. (segue) (Rer)