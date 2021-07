I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turismo: Zingaretti, torna Lazio in tour, l’interrail della Regione Lazio - "Con Lazio Youth Card fino al 15 settembre 2021 i giovani tra i 16 e i 25 del Lazio potranno viaggiare gratuitamente per un mese nella nostra regione alla scoperta di un territorio dal grande patrimonio artistico, culturale e naturalistico, ricco di località di mare e di montagna, paesaggi, siti archeologici e storici borghi medievali". Lo afferma in un video su Facebook il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. "Dopo 3 anni di successi, abbiamo esteso la fascia d’età fino ai 25 anni, perché vogliamo dare a un numero più alto di giovani la possibilità di muoversi liberamente e senza spese. Il Lazio è sempre più la Regione dei giovani", conclude il governatore. (segue) (Rer)