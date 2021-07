© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria: Hasaka, membro Stato islamico ucciso in operazione coalizione internazionale e Sdf - Un membro dello Stato islamico è stato ucciso in un’operazione della coalizione internazionale a guida statunitense e delle Forze democratiche siriane (Sdf, gruppo di opposizione curdo-arabo). Lo rende noto il portavoce della coalizione, il colonnello Wayne Marotto, in un tweet, secondo il quale le forze della coalizione hanno effettuato due attacchi aerei contro un edificio nelle vicinanze di Al Hasaka, mentre le forze delle Sdf hanno fatto irruzione nell'edificio, uccidendo un membro dell’Is. Marotto ha sottolineato che nessun civile è stato ucciso a seguito dell’operazione. (segue) (Res)