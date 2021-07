© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: Unicef, più del 71 per cento delle persone rischia di perdere accesso ad acqua - Più di 4 milioni di persone, tra cui un milione di rifugiati, sono a rischio immediato di perdere l'accesso all'acqua sicura in Libano. Lo riferisce un comunicato del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef). Con la rapida escalation della crisi economica, la carenza di fondi, di carburante e di beni come il cloro e i pezzi di ricambio, l'Unicef stima che la maggior parte dei sistemi di pompaggio dell'acqua cesserà gradualmente di funzionare in tutto il paese nelle prossime quattro-sei settimane. "Il settore dell'acqua è stato spremuto fino alla distruzione dall'attuale crisi economica in Libano, incapace di funzionare a causa dei costi di manutenzione pagati in dollari, delle perdite d'acqua causate da acqua non fatturata, del collasso parallelo della rete elettrica e della minaccia dell'aumento dei costi del carburante", ha dichiarato Yukie Mokuo, Rappresentante dell'Unicef in Libano. "Una perdita di accesso alla rete idrica pubblica potrebbe costringere le famiglie a prendere decisioni estremamente difficili riguardo alle loro esigenze di base in materia di acqua e servizi igienico-sanitari", ha aggiunto. Se il sistema pubblico di approvvigionamento idrico dovesse crollare, l'Unicef stima che i costi dell'acqua potrebbero raggiungere il 200 per cento al mese per assicurarsi l'acqua da fornitori alternativi o privati. Per troppe famiglie libanesi estremamente vulnerabili, questo costo sarà insostenibile, poiché rappresenta il 263 per cento del reddito medio mensile. (Res)