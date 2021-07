I fatti del giorno – Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: indice Rt e incidenza in risalita, reggono le terapie intensive - L’indice Rt continua a salire. Nel periodo 30 giugno–13 luglio 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,26 (range 0,96– 1,62), in aumento rispetto alla settimana precedente e sopra uno. E’ quanto emerge dalla bozza dell’Istituto Superiore di Sanità relativa al monitoraggio settimanale della diffusione del Covid-19. “Si osserva in maniera analoga un aumento dell’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt=1,16 (1.06-1.27) al 13/7/2021 vs Rt=0.97 (0.88-1.06) della settimana precedente). La elevata proporzione di soggetti giovani e asintomatici evidenziata dai dati epidemiologici pubblicati dall’Istituto Superiore di Sanità va considerata nella lettura di queste stime di trasmissibilità. (segue) (Rin)