I fatti del giorno – Italia (4)

- Giustizia: Cartabia, riforma penale perfettibile - La proposta di riforma del processo penale "come tutte le proposte, è perfettibile". Lo ha detto la ministra della Giustizia Marta Cartabia nel corso del suo intervento al Congresso Nazionale Forense. "Si possono apportare aggiustamenti tecnici sui punti che hanno destato più preoccupazioni. Io non smetto di seguire e vagliare tutte le ragioni che sono state esposte e capire se è possibile rimediarvi", ha aggiunto. La ministra ha poi sottolineato come "nessuno vuole comprimere e tanto meno elidere i diritti dei cittadini". "Quello che vi viene proposto - ha spiegato - non è cancellare i diritti delle parti, né tantomeno quello di difesa, ma di esercitarlo in maniera diversa". (segue) (Rin)