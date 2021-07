I fatti del giorno – Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vaccino: Dadone, non favorevole a obbligo per personale scolastico - La ministra per le Politiche giovanili ed esponente del Movimento 5 stelle Fabiana Dadone ha detto di non essere favorevole alla obbligatorietà della vaccinazione per il personale scolastico. "Credo sia più importante spingere le persone a vaccinarsi con delle campagne forti, con iniziative di sensibilizzazione forte. L'obbligatorietà non credo sia la soluzione risolutiva", ha aggiunto ad Agorà Estate (Rai3), sulla necessità dell'obbligo vaccinale per il personale scolastico. (Rin)