Cipro: ministro Esteri turco, Ue ha perso ogni credibilità riguardo a crisi nell’isola

- L’Unione europea ha “perso ogni credibilità” per quanto riguarda la questione di Cipro. Lo ha detto il ministro degli Esteri della Turchia, Mevlut Cavusoglu, parlando a una conferenza stampa nella città turca di Antalya. I negoziati volti a trovare una soluzione alla crisi nell’isola non portano a risultati da 53 anni, e la parte greco-cipriota li ha sempre fatti fallire, ha aggiunto il capo della diplomazia di Ankara. Quando l’ex segretario generale dell’Onu, Kofi Annan, ha proposto nel 2004 un piano per l’isola i greco-ciprioti l’hanno rifiutato, mentre l’Ue non ha mantenuto le sue promesse alla comunità turco-cipriota, ha proseguito Cavusoglu. “Come madrepatria e Paese garante, aderiamo alle nostre responsabilità senza esitazione per proteggere i diritti della Repubblica turca di Cipro del Nord alle riserve di idrocarburi nel Mediterraneo orientale”, ha detto Cavusoglu. Le dichiarazioni del ministro giungono a pochi giorni dalla visita del presidente di Ankara, Recep Tayyip Erdogan, nell’autoproclamata Repubblica turco-cipriota, in occasione dell’anniversario dell’intervento militare turco del 1974 nell’isola. (segue) (Tua)