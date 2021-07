Cipro: ministro Esteri turco, Ue ha perso ogni credibilità riguardo a crisi nell’isola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quotidiano greco "Kathimerini" ha diffuso la bozza di una proposta di dichiarazione del Consiglio di sicurezza dell'Onu sulla situazione a Cipro, che inviterebbe la Turchia e i turco ciprioti a cancellare la decisione per la riapertura di una parte del quartiere di Varosha, a Famagosta, in quanto si tratterebbe di azioni unilaterali che potrebbero far aumentare le tensioni nel Mediterraneo orientale. "Nessun azione dovrebbe essere portata avanti a Varosha senza il rispetto delle risoluzioni rilevanti", si legge in un passaggio del documento discusso nei giorni scorsi dal Consiglio di sicurezza Onu. La bozza di dichiarazione sottolinea quindi l'importanza di rispettare le risoluzioni che prevedono il trasferimento di Varosha sotto l'amministrazione dell'Onu. Viene inoltre ribadito l'impegno per una "soluzione duratura e comprensiva" in accordo con le speranze dei cittadini ciprioti per la creazione di una federazione basata su due comunità. Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, si è intanto detto "molto preoccupato" dagli ultimi annunci turco ciprioti sulla riapertura di Varosha. Gli ex residenti del quartiere abbandonato di Famagosta, ovvero circa 15 mila greco ciprioti scappati dopo l'invasione turca del luglio 1974, secondo "Kathimerini" hanno denunciato gli ultimi annunci da parte delle autorità turco cipriote come un tentativo di trarre vantaggio dalla loro disperazione nell'ambito di pressioni esercitate per fargli vendere le loro proprietà. (segue) (Tua)