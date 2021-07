Cipro: ministro Esteri turco, Ue ha perso ogni credibilità riguardo a crisi nell’isola (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Cipro ha fatto appello al Consiglio di sicurezza dell'Onu contro i piani turchi per la riapertura di una parte del quartiere abbandonato di Varosha. "E' una chiara violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e avrà un impatto negativo sugli sforzi in corso per far ripartire i negoziati", ha dichiarato nelle scorse ore il ministro degli Esteri cipriota Nikos Christodoulides dopo aver ricevuto l'omologo greco Nikos Dendias a Nicosia. "Le dichiarazioni di ieri da parte turca sono un tentativo di creare un fatto compiuto, per seppellire una volta per tutte le prospettive per la riunificazione di Cipro", ha dichiarato il ministro degli Esteri greco citato dal quotidiano "Kathimerini". (segue) (Tua)