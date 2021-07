Napoli: de Magistris riceve il generale Stefanizzi in visita di commiato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha ricevuto oggi a Palazzo San Giacomo il generale Maurizio Stefanizzi, comandante della Legione Carabinieri "Campania" in visita di commiato perché chiamato ad un importante incarico a Firenze. Nel corso della visita, rende noto un comunicato del Comune, il primo cittadino ha ringraziato l'alto ufficiale per i tre anni di proficuo, incessante lavoro svolto a Napoli, augurandogli i migliori successi in Toscana. La visita del generale Stefanizzi si è conclusa con la consegna da parte del sindaco de Magistris del gagliardetto della città di Napoli che è stato molto gradito. (Ren)