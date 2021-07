Sanità: Carretta (Azione), screening epatite C Asst Papa Giovanni XXIII utile iniziativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consigliere regionale di Azione in Lombardia Niccolò Carretta plaude l’iniziativa dell’Asst Papa Giovanni XXIII per l’annunciata attività di screening dell’Hcv nei giorni di 24 e 25 luglio: “Una iniziativa di vicinanza e sensibilizzazione da parte di una vera e propria eccellenza italiana. L’attività di prevenzione è fondamentale e sono felice che si legga sempre più frequentemente di questo genere di attività. In Consiglio regionale, la settimana prossima, voteremo la legge di bilancio, una delle leggi più importanti dell’anno. Ho proposto un ordine del giorno, che spero venga approvato, per attivare screening gratuiti in tutti i territori della nostra Regione, nelle aziende ospedaliere, ma anche negli hub che stanno somministrando le vaccinazioni anti-Covid. Screening dentro e fuori gli ospedali, coinvolgendo finalmente il mondo del terzo settore che ha convenzioni con gli ospedali. Nell’Odg chiedo anche di predisporre campagne costanti di informazioni al fine di sensibilizzare la popolazione sulla necessità di partecipare con continuità agli screening preventivi sia per l’Hcv che per Hiv”.“Considerando la sfida globale che vuole eliminare del tutto le epatiti virali, ritengo gli sforzi economici di Regione Lombardia, ancora troppo timidi. Auspico che i segnali che arrivano dagli ospedali possano tradursi in azioni concrete che hanno, nel medio-lungo periodo, conseguenze molto positive per la collettività intera. In questo discorso ci tengo a ringraziare tutte le realtà attive sul territorio con il progetto Fast Track City per lo straordinario lavoro di prevenzione, sensibilizzazione e cura che stanno svolgendo” ha aggiunto Carretta(Com)