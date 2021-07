Italia-Serbia: presidente Parlamento Dacic a "Nova", a novembre riunione intergovernativa a suggellare solidità dei rapporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Serbia sono partner strategici ed a novembre Belgrado ospiterà una riunione intergovernativa a testimonianza della solidità dei rapporti bilaterali. Lo ha affermato il presidente del Parlamento della Serbia, Ivica Dacic, in un'intervista ad "Agenzia Nova" nel corso della sua visita di questa settimana a Roma, dove ha incontrato tra gli altri il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico, la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il presidente della commissione Esteri della Camera Piero Fassino. "Il livello dei rapporti bilaterali è eccellente e sono molto lieto che Serbia e Italia stanno facendo molti sforzi al fine di migliorare ulteriormente tali relazioni", ha dichiarato Dacic ricordando l'intensità dei rapporti politici tra i due Paesi: "Quando il mondo intero era in lockdown per il Covid-19, ho incontrato il mio collega ministro Di Maio qua a Roma a giugno" e "abbiamo spesso incontri ai livelli più alti". La sessione intergovernativa congiunta in programma a novembre, che sarà affiancata da un forum imprenditoriale, secondo Dacic rappresenta "il livello più alto dei rapporti" tra due Paesi. "Serbia e Italia hanno un accordo di partnership strategica dal 2009. Per la Serbia l'Italia è uno dei migliori amici nell'Ue oltre che un avvocato dell'allargamento e e dell'adesione della Serbia; questo lo apprezzo molto", ha detto il presidente del Parlamento di Belgrado osservando che Roma è uno dei Paesi membri "più influenti" nell'Ue. (segue) (Res)