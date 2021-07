Italia-Serbia: presidente Parlamento Dacic a "Nova", a novembre riunione intergovernativa a suggellare solidità dei rapporti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Dacic, inoltre, i rapporti economici tra Roma e Belgrado sono "costantemente in crescita" e l'Italia è per la Serbia il secondo maggiore partner commerciale con un interscambio superiore ai 3 miliardi di euro l'anno. "Ci sono 1.250 aziende che lavorano in Serbia con capitale italiano", ha proseguito l'ex ministro degli Esteri, osservando che queste società danno lavoro a 50 mila famiglie nel Paese balcanico. "E' nostro auspicio - ha sottolineato Dacic - attrarre quanti più investitori italiani possibili. La Serbia è un buon luogo dove fare investimenti. Avremo una crescita economica sostenuta in una situazione in cui tutti sono in recessione a causa della pandemia. La Serbia ha la crescita economica più rapida nei Balcani e in Europa sud orientale". (segue) (Res)