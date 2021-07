Italia-Serbia: presidente Parlamento Dacic a "Nova", a novembre riunione intergovernativa a suggellare solidità dei rapporti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento serbo ha poi risposto ad una domanda sul processo per la modifica della Costituzione per gli aspetti relativi al funzionamento del sistema giudiziario. "La nostra Costituzione è stata adottata nel 2006", ha affermato Dacic, secondo cui da quel momento sono stati fatti molti progressi verso l'adesione all'Ue. "Quelli attualmente oggetto di discussione sono emendamenti che renderanno i giudici e i procuratori non più eletti dal Parlamento ma da un ente indipendente formato dai professionisti", ha spiegato Dacic, evidenziando l'importanza di un'ampia consultazione sul tema che vede anche il coinvolgimento del Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa. Si tratta, nella sua opinione, di "un processo che sta andando abbastanza bene" e dopo la presentazione degli emendanti finali "ci sarà il voto in Parlamento che richiede il sostegno di una maggioranza dei due terzi prima del referendum previsto come obbligo costituzionale". (segue) (Res)