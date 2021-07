Italia-Serbia: presidente Parlamento Dacic a "Nova", a novembre riunione intergovernativa a suggellare solidità dei rapporti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento serbo ha poi parlato del processo di dialogo tra i partiti politici, che vede il sostegno degli eurodeputati Vladimir Bilik e Tanja Fajon, recatisi recentemente in missione a Belgrado. "I colloqui con gli eurodeputati sono andati bene. Abbiamo discusso di soluzioni che possono essere accettabili per tutti i partecipanti del dialogo tra i partiti politici", ha dichiarato Dacic sostenendo di rispettare "il desiderio di alcuni partiti politici per migliorare il sistema elettorale tramite il dialogo". "Alcuni partiti politici sono contrari alla partecipazione degli stranieri in questi colloqui", ha proseguito Dacic, sottolineando che nella primavera del 2022 ci saranno le elezioni presidenziali in Serbia e quelle per il comune a Belgrado, "oltre che probabilmente le elezioni parlamentari straordinarie". "Per questo si tratta di un confronto che avviene con le tempistiche giuste. Il Parlamento, e me come presidente, ospita questi negoziati e non vogliamo che dialogo si trasformi in tribuna politica ma deve rimanere un luogo per trovare soluzioni accettabili per tutti", ha dichiarato. (segue) (Res)