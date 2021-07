Italia-Serbia: presidente Parlamento Dacic a "Nova", a novembre riunione intergovernativa a suggellare solidità dei rapporti (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dacic ha poi affrontato il tema del processo di allargamento dell'Ue ai Balcani. "La Serbia è più pronta per entrare nell'Ue di quanto non dicano solo i passi compiuti o i capitoli aperti nei negoziati di adesione", ha indicato l'ex ministro degli Esteri di Belgrado, evidenziando: "Non siamo soddisfatti della velocità con cui sta andando avanti il processo". Nella visione di Dacic, in parte ci sono delle responsabilità dei Paesi candidati all'adesione come la Serbia ma anche l'Ue d'altra parte non è sempre disponibile ad accettare i risultati. "L'allargamento non è molto popolare nell'Ue e non porta voti", ha dichiarato Dacic osservando che ciò è un "peccato in quanto si tratta di uno dei più grandi risultati dell'Ue, che non dovrebbe mai rinunciarvi". "L'Italia è una grande eccezione e apprezziamo il costante sostegno di Roma verso l'adesione all'Ue", ha concluso il presidente del Parlamento serbo. (segue) (Res)