Tlc: Colao, prima sfida è diritto a connessione per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima sfida della transizione digitale “è quella relativa alle infrastrutture per garantire a tutti il pieno godimento al diritto alla connessione, ovunque ci si trovi”. La seconda sfida è quella “della digitalizzazione dei servizi”. Lo ha affermato il ministro per la Transizione tecnologica, Vittorio Colao, nell’orso del convegno “Quale città. Identità, dimensioni, bellezza e diritto di cittadinanza” organizzato a Pescara. Su queste sfide “sono ottimista perchè questa volta ci sono gli ingredienti per riuscire, a cominciare dalle risorse”, ha concluso.(Rin)