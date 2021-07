© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente nazionale della Fapi, Gino Sciotto, in un messaggio di auguri al Capo dello Stato ha rivolto gli auguri di buon compleanno al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Grazie per il lavoro quotidiano profuso a servizio del Paese. Le piccole imprese e le partite iva sono orgogliose della nazione e hanno fiducia nel futuro perché la Repubblica è in buone mani", ha aggiunto. (Rin)