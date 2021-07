Difesa: Iraq e Stati Uniti tengono colloqui bilaterali del Comitato tecnico-militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato tecnico-militare iracheno e la sua controparte statunitense hanno tenuto il loro secondo incontro ieri nella capitale statunitense, Washington, nel quadro dei colloqui bilaterali tecnico-militari tra i due Paesi. Le due parti hanno rinnovato il loro impegno nel voler lavorare insieme per combattere lo Stato islamico (Is) e hanno discusso delle future relazioni nell’ambito della sicurezza strategica. All'incontro hanno partecipato, da parte irachena, il consigliere per la sicurezza nazionale, Qassem al Araji, e il vice comandante delle operazioni congiunte, il generale Abdul Amir al Shammari, mentre da parte statunitense il segretario alla Difesa, Lloyd Austin, e il vice sottosegretario alla Difesa, Mara Carlin.(Res)