G20: al via seconda giornata di lavori della ministeriale Ambiente, Clima ed Energia a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'arrivo delle delegazioni a Palazzo Reale, a Napoli, prende il via la seconda giornata della ministeriale G20 Ambiente Clima ed Energia. Al centro dei lavori oggi le questioni energetiche, come la messa a terra delle rinnovabili, e quelle legate al clima e alla transizione energetica. Ieri invece è stato adottato un comunicato finale sull'ambiente dopo lunghe giornate di trattative tra i delegati. Oggi sul tavolo le questioni più divisive come il processo di decarbonizzazione e l'obiettivo di contenere l'aumento della temperatura di 1,5 gradi entro il 2050: soglia su cui ieri il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha posto l'accento senza nascondere come diversi Paesi, come la Cina e altri attori internazionali, siano i più difficili da convincere. Su questo punto Cingolani ha trovato un'unione di intenti con l'inviato speciale Usa per il Clima, John Kerry, durante il bilaterale di ieri a Palazzo Reale. Per centrare l’obiettivo di contenere l’aumento delle temperature globali a 1,5 gradi Celsius bisogna accelerare sulla decarbonizzazione nei prossimi dieci anni, ha spiegato il ministro italiano sottolineando come conti molto "quanto siamo veloci ad accelerare la decarbonizzazione”. (segue) (Res)